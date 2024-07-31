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致茂法說會／上半年每股純益5.61優於去年同期 看下半年續旺

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

量測儀器大廠致茂（2360）31日召開法人說明會，公佈2024年第2季財務報告，會計年度截至6月30日之財務報告。上半年每股稅後純益5.61元優於去年同期4.65元。

致茂今日法說會董事長兼總經理黃欽明、財務長應正出席。

致茂公布財報顯示，該公司2024年第2季之合併累計營收為新台幣55億，較上季增加25%，較去年同期成長25%。稅後淨利為新台幣14億，季成長47%，年成長36%。每股稅後純益為新台幣3.34元。每股盈餘之設算股數為加權平均發行股數4億2仟1佰萬股。

致茂說明，2024年上半年之合併營業收入達新台幣99億元，較2023年成長13%。上半年累計稅後淨利為新台幣24億元，較2023年同期增長20%，基本每股盈餘為新台幣5.61元。

展望未來，致茂公司預期，下半年將持續受惠於半導體 / Photonics 相關檢測設備需求，整體公司營收將優於上半年。

新台幣 致茂

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