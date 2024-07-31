三星財報會議看晶圓代工獲利增 5奈米以下訂單翻倍

三星電子31日召開投資人財報會議，其中半導體部分的晶圓代工在今年第2季持續獲利成長，三星晶圓代工主管提到，由於 5 奈米以下技術的新訂單，人工智慧和 HPC 客戶群比去年增加了一倍。

三星晶圓代工主管提到，由於主要應用的需求復甦，使獲利連續增長。

依據三星簡報說明，隨著 2nm GAA 製程開發套件（PDK）的開發和分發，將支援客戶推進產品設計，作為在 2025 年大規模生產2奈米技術的準備工作的一部分。

展望下半年，三星晶圓代工預計，由於行動需求反彈和人工智慧/HPC需求激增，整個代工市場將成長，尤其是先進技術的成長。

三星晶圓代工提到，2024年由於5奈米以下先進技術中第二代3nm GAA技術的全面量產，預期營收成長將超過市場水準。將擴大人工智慧和HPC應用的訂單量，目標是到 2028 年將客戶群較2023年增加四倍，並將營收較2023年增加九倍。