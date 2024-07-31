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順立智慧 CYBERBIZ 啟動上市 找佳世達、露天成合作夥伴

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

網路家庭旗下露天市集和順立智慧（CYBERBIZ）進行電商媒合生態圈合作，露天市集也在今年成為CYBERBIZ的策略投資人。CYBERBIZ執行長蘇基明首度表示，即將開始啟動股票上市櫃計畫，因此現在開始分散投資人，主要是尋求資源上的合作，這波募資中佳世達、露天都是新的股東，未來董事會結構也將調整，逐步符合上市櫃的計畫。

蘇基明表示，和佳世達已經是長期合作夥伴，和露天的合作是首部曲，未來還有第二步、第三步，會有新的合作計畫。 他表示，找了露天合作，雙方有數據交流、商家合作，找佳世達合作則有智慧零售和軟硬整合的計畫。

佳世達 電商

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