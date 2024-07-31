華碩：遭詐騙集團冒名 施崇棠未參與任何投資社團
近期Facebook（臉書）出現以華碩董事長施崇棠為名的投資相關粉絲團。華碩嚴正重申，施崇棠與經營團隊從未經營社群媒體公開帳號或群組，也從無參與任何投資社團與分享理財經驗情事，請社會大眾明察。
根據華碩提供的資料，詐騙集團近期冒名施崇棠，在臉書分享投資訊息，邀請民眾加入施崇棠AI PC粉絲團。
根據刑事局資料顯示，今年第2季通報網路平台下架投資詐騙廣告量，臉書以4萬6517則居冠。詐騙集團常透過網路廣告平台大量投放投資詐騙廣告，誘騙民眾混淆誤認而上當，許多政商、財經人士也遭冒名行騙。
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