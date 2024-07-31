快訊

日銀宣布升息！到2026年每月購債額砍半 日圓劇烈波動

LINE免費貼圖3款來了！酷暑必用「這什麼天氣」 加碼貓狗隱藏版

辦演唱會來不及？蔣萬安：10月在大巨蛋舉辦國慶晚會

露天市集攜手 CYBERBIZ 推「平台+品牌官網」新商模

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

網路家庭集團旗下露天市集與台灣OMO生態圈業者CYBERBIZ 31日宣布策略合作，集結雙方優勢推出「平台+品牌官網」雙平台開店服務，露天市集每月超過1,100萬瀏覽人數的平台流量結合CYBERBIZ線上商務與線下整合開店平台，將擁有完整OMO智慧零售解決方案，協助全台消費品牌發揮綜效，打造開放、共榮的電商媒合生態圈。

CYBERBIZ與露天合作，同時也完成成立十年以來首度募資，投資股東包括露天市集、佳世達集團。

露天市集總經理曾薰儀表示，雙方將以各自原生優勢為基礎，將電商流量平台和多渠道整合官網兩種服務間的串連整合得以實現，露天聚合線上主題策展市集和線下多樣化商展。與CYBERBIZ一同打造OMO商圈與市集合作新樣態。未來透過露天與CYBERBIZ 的策略結盟,品牌不僅將有更多平台資源、流量和行銷工具能整合運用，也能參與線上主題策展市集和線下多樣化商展,透過整合品牌合作、競合品類互補的方式，達成開發市場、拓展業務和優化品牌價值的目標。

CYBERBIZ 創辦人兼執行長蘇基明表示，CYBERBIZ攜手露天 共同推出「平台+品牌官網」雙平台開店服務。這項服務不僅能為品牌官網「引流」(流量)，發揮品牌官網的優勢，透過CYBERBIZ系統，商家可以彙整會員數據資料，進行會員再行銷和自動化行銷等，若商家還有經營線下通路，可以實現OMO(線上線下虛實整合)的營運模式。

透過策略聯盟打造的雙平台開店導流方案，首先將邀請露天市集旗下商店街店家為第一批使用對象。自8月1日起商店街的店家即可以選擇優惠的升級方案，立即使用 CYBERBIZ 建立品牌官網，並享有露天市集的平台搜尋推廣導流；同時露天市集會將串接商品資源移轉、原平台商店自動轉址、老客戶通知以及平台商品賣場頁和商品導流頁同步更新 、快速地開啟雙平台開店導流方案的OMO線上線下整合業務。

台開 生態 電商

延伸閱讀

北市抽驗電商生鮮食品 蝦皮、PChome等6件不合格

併購雅虎奇摩獲准 統一：Yahoo電商品牌延續使用

大阪住宿又有新選擇！ 「光芒飯店」7月17日全新開幕 坐擁日本最高露天浴池

精選東京/北海道星野集團OMO系列飯店，超夯OMO都市觀光飯店，ASIAYO獨家優惠帶你一次看！

相關新聞

台海緊張影響網路與資料中心？Google 台灣表示：多點備援分散風險

Google在台灣建置亞太地區最大資料中心，今年也啟動新海纜在台灣上陸，但地緣風險的影響也讓各國擔心在台資料與網路韌性風...

美光宣布量產第九代TLC NAND並已出貨

美商記憶體大廠美光科技今日宣布，採用第九代(G9) TLC NAND技術的固態硬碟（SSD）現已開始出貨，成為首家達成這...

宏達電參展 SIGGRAPH 與 NVIDIA 合作展示突破性技術

宏達電（2498）旗下沉浸式XR開放平台VIVERSE，31日於美國丹佛舉行的全球頂尖電腦繪圖大會－SIGGRAPH 2...

美光宣布量產第九代 NAND 快閃記憶體技術

美光科技31日宣布，採用第九代(G9) TLC NAND技術的SSD現已開始出貨，成為首家達成這項里程碑的企業。美光G9...

仁寶智慧醫療報喜 憑「射頻消融技術」奪得台灣精品獎

代工大廠仁寶（2324）近年持續衝刺智慧醫療佈局，團隊自研「射頻熱消融技術」能應用在肝膽腫瘤、甲狀腺結節等疾病上，更已獲...

台積神速 德國廠8月20日動土…拚2027年底生產

日媒報導，台積電旗下首座歐洲12吋廠將於8月舉行動土典禮，是近年半導體大廠在歐洲投資創紀錄最神速動土的業者，台積電董事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。