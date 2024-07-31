露天市集攜手 CYBERBIZ 推「平台+品牌官網」新商模

網路家庭集團旗下露天市集與台灣OMO生態圈業者CYBERBIZ 31日宣布策略合作，集結雙方優勢推出「平台+品牌官網」雙平台開店服務，露天市集每月超過1,100萬瀏覽人數的平台流量結合CYBERBIZ線上商務與線下整合開店平台，將擁有完整OMO智慧零售解決方案，協助全台消費品牌發揮綜效，打造開放、共榮的電商媒合生態圈。

CYBERBIZ與露天合作，同時也完成成立十年以來首度募資，投資股東包括露天市集、佳世達集團。

露天市集總經理曾薰儀表示，雙方將以各自原生優勢為基礎，將電商流量平台和多渠道整合官網兩種服務間的串連整合得以實現，露天聚合線上主題策展市集和線下多樣化商展。與CYBERBIZ一同打造OMO商圈與市集合作新樣態。未來透過露天與CYBERBIZ 的策略結盟,品牌不僅將有更多平台資源、流量和行銷工具能整合運用，也能參與線上主題策展市集和線下多樣化商展,透過整合品牌合作、競合品類互補的方式，達成開發市場、拓展業務和優化品牌價值的目標。

CYBERBIZ 創辦人兼執行長蘇基明表示，CYBERBIZ攜手露天 共同推出「平台+品牌官網」雙平台開店服務。這項服務不僅能為品牌官網「引流」(流量)，發揮品牌官網的優勢，透過CYBERBIZ系統，商家可以彙整會員數據資料，進行會員再行銷和自動化行銷等，若商家還有經營線下通路，可以實現OMO(線上線下虛實整合)的營運模式。

透過策略聯盟打造的雙平台開店導流方案，首先將邀請露天市集旗下商店街店家為第一批使用對象。自8月1日起商店街的店家即可以選擇優惠的升級方案，立即使用 CYBERBIZ 建立品牌官網，並享有露天市集的平台搜尋推廣導流；同時露天市集會將串接商品資源移轉、原平台商店自動轉址、老客戶通知以及平台商品賣場頁和商品導流頁同步更新 、快速地開啟雙平台開店導流方案的OMO線上線下整合業務。