擬售南科5.5代廠 群創：仍在前置溝通階段
日前傳出美光、台積電均看上面板廠群創光電南科5.5代廠，將投入面板級扇出型封裝技術；群創董事會30日已授權董事長處分南科D廠區TAC廠相關不動產，被問及交易對象，群創今天表示，目前僅屬前置溝通階段。
對於南科廠出售計晝，群創今天回應，以公司整體發展、充實營運資金及創造股東利益最大化為主要考量，目前進度於前置溝通階段，並朝共創雙贏目標進行，相關訊息以公司公開訊息為主。
群創重訊指出，為挹注營運及未來發展動能，充實營運資金，擬處分南科D廠區TAC廠相關不動產。為配合業務需求暨爭取時效，由董事會授權董事長洪進揚於不低於擬處分資產在最近期財務報表上的帳面價值，參考專業估價報告及市場行情資訊，與潛在交易對象協商處分條件及簽署買賣相關合約。
群創今天股價開高走低，盤中高點16.4元，上漲3.79%，中場由紅翻黑下跌逾1%。
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