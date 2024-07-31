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台海緊張影響網路與資料中心？Google 台灣表示：多點備援分散風險

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Google在台灣建置亞太地區最大資料中心，今年也啟動新海纜在台灣上陸，但地緣風險的影響也讓各國擔心在台資料與網路韌性風險。台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻表示，Google在2013年啟用台灣資料中心，目前是Google亞太最大資料中心，今年Apricot海纜啟用，預計2022-2035年將減少1/4上網延遲狀況，提升數位韌性。

被問到台海緊張時的資料保管與網路風險，她表示，當初在設計海纜和資料中心時候，已經考量量這種狀況，在遇到比較挑戰的狀況，Google的備援是分散的，會在不同區域去備分企業客戶的資料，例如Google雲端平台的備份，其實打散到其他所有雲端區域，即使主要區域受到物理破壞，使用者可以登入帳號去把備援資料找回來，Google的技術則在全球登入十，用戶可以很快的找到資料，不用擔心資料放在什麼國家，所以Google持續布局海纜和資料中心，以建立綿密網路以備援和保護資料。

Google 雲端平台

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