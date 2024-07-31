超微盤後大漲 陸行之：看會不會輪到 AMD 救 T 同學一次

晶片大廠超微（AMD）第3季營收財測較市場預期高，周二盤後股價大漲8%；資深半導體產業評論家陸行之表示，「記得去年曾經說過一個 Nvidia 救T同學（指台積電），這次看看會不會輪到 AMD 救T同學一次」，他同時提出對 AMD 的六點看法分享。

AMD 預估第3季營收67億美元，加減3億美元，高於分析師平均預估的66.1億美元；經調整後，預估本季毛利率約53.5%，高於市場預估的53.6%；AMD 第3季營收財測高於市場預期，執行長蘇姿丰還上調今年AI晶片營收預估，凸顯其新的AI晶片需求維持強勁。

回顧第2季，AI GPU 出貨帶動最大營收部門資料中心營收大增115%至28億美元，略高於分析師預估的27.9億美元；上季公司整體營收成長9%至58億美元，高於分析師預估的57.2億美元；經調整後，上季每股盈餘69美分，也高於分析師預估的68美分。

AMD 執行長蘇姿丰在周二財報會議上表示，見到AI晶片銷售「高於預期」，MI300晶片營收在上季突破10億美元。她說，雲端運算和企業客戶正擁抱 AMD 的 Instinct MI300X 系列加速器產品，且需求正帶動其傳統PC和伺服器事業。

蘇姿丰表示，「因此，現在預期資料中心繪圖處理器（GPU）今年營收超過45億美元，高於在4月時提出的40億美元財測」，她指出，這類晶片的供應將維持吃緊，直到2025年。

陸行之最新在臉書發文表示，「記得去年曾經說過一個 Nvidia 救T同學，這次看看會不會輪到 AMD 救T同學一次」；他同時指出，這季度的法說指引高於/低於市場預期的，盤後一視同仁暴跌，高於市場預期的是利多出盡，低於市場預期的當然不用說了，但 AMD 公佈三季度營收指引後，盤後上漲超過7%，特別整理幾個重點分享。

陸行之認為， AMD 預期三季度營收季增10~20%，年增16%，比市場預期好1%，主要是數據中心晶片驅動；AMD 公布二季度數據中心晶片營收達28.34億美元（AI GPU 季增近50%，通用 CPU 季增近10%)，季增21%，年增115%，數據中心營業利潤達7.43億美元，營業利潤率達26.2%，季增3個百分點，年增15個百分點；二季度庫存達5.04個月，季增5%，年增7%。

另外，陸行之指出， 因為有2.3億併購 Xilinx 的攤銷費用放在 COGS， 3.7億攤銷費用放在營業費用，二季度營業利潤率還是只有5%，三季度有機會超過10%，但還是跟 Nvidia 差一大截。

陸行之認為，微軟剛才公布二季度資本開支趕超谷歌達138.7億美元，年增55%，谷歌則是年增91%，看起來兩家公司跟 Tesla 一樣，買AI GPU 不手軟，但花這麼多錢，短期獲利回收應該很困難。

陸行之說，從數據分析來看，AMD 確實從 Nvidia 手上搶下一點 AI GPU 份額，估計其三季度AI GPU 份額超過5%，不知道 Nvidia 會不會來個大降價，還是會跟 AMD 分食市場。