遠傳創8年來最快填息紀錄 電信三雄法說會下週開跑

遠傳電信除息後僅12個交易日完成填息，創2016年以來最快紀錄，領先電信同業；電信三雄法人說明會將於下週起接力登場，市場關注iPhone新機上市帶動的5G換機潮、電信業合併效益等議題。

遠傳7月10日除息3.25元，29日盤中股價上攻87.5元，以12個交易日順利完成填息，創2016年以來最快紀錄，也成為最早完成填息的電信公司。

過去8年，遠傳完成填息最短的時間是82個交易日，最長則花了1417個交易日；中華電及台灣大分別於7月4日及8日除息，目前尚未完成填息。

此外，電信三雄法說會將於下週起接力登場，中華電、台灣大將於8月6日召開，遠傳8月8日接棒，預料市場將關注電信三雄下半年業績，以及蘋果iPhone新機上市帶動的換機潮，是否能繼續提升5G滲透率。

台灣大、遠傳近期受惠合併效益，獲利均有正向成長，後續綜效提升成果，也將是法人關注議題。