美光宣布量產第九代TLC NAND並已出貨

美商記憶體大廠美光科技今日宣布，採用第九代(G9) TLC NAND技術的固態硬碟（SSD）現已開始出貨，成為首家達成這項里程碑的企業。美光第九代的NAND每秒傳輸速率達3.6GB，居業界之冠，為資料讀取及寫入提供無可比擬的頻寬，有利於在個人裝置、邊緣伺服器，或是企業及雲端資料中心，展現展現同級最佳效能，並滿足AI人工智慧及其他運用大量資料的使用情境。

美光強調第九代儲存型快閃記憶體（NAND）正式出貨，證明美光在製程技術與設計創新上的強大實力，相較於目前市面上的競品，美光G9 NAND的密度提高73%，可建構體積更小、效能更高的儲存方案，對消費者和企業均有益」。

美光指出，美光G9 NAND的資料傳輸速率比同級產品加快50%；每晶粒寫入頻寬擴大達99%、讀取頻寬擴大達88%，從每顆晶粒就占盡優勢，有助於SSD和嵌入式NAND解決方案的效能及功耗表現。

美光G9 NAND延續前代產品特色，採用11.5mm x 13.5mm封裝，體積較競品縮小28%，成為市售體積最小的高密度NAND[，由於密度提高、體積縮小，更能自由設計各種使用情境。

美光執行副總裁暨事業長Sumit Sadana強調：「美光已在連續三代產品中，均引領業界推出創新和頂尖的NAND技術。美光G9 NAND可為其整合產品提供顯著優於競品之表現，並可做為儲存創新的基礎，為各終端市場客戶創造價值」。

美光也將第九代NAND產品推出2650 NVMe SSD，推進TLC用戶端SSD的極限，這款硬碟產品在PCMark 10的測試標準中，表現比競品高出38%，將重新定義同等級SSD的使用者體驗。

IDC固態硬碟及創新技術研究部門副總裁Jeff Janukowicz表示：「AI演進增加資料生成量，也因此需要更大儲存空間，客戶亦要求提升效能，以跟上AI發展速度。美光2650等SSD產品受惠於新一代NAND創新，將成為企業和個別消費者不可或缺的關鍵技術」。

美光表示，2650 NVMe SSD提供領先同級產品的穩定度，主打有助效能的加速快取，藉由Dynamic SLC Cache，進一步提高寫入表現。其連續讀取速率高達7,000 MB/s，相較於競品，連續讀取速率最高提升70%、連續寫入速率最高提升103%、隨機讀取速率最高提升156%、隨機寫入速率最高提升85%[6]，這些優異數據突顯美光決心突破技術極限，為客戶締造無與倫比的表現。

美光表示，G9 NAND除了內建於美光2650 SSD提供給客戶端OEM，也可以零組件或嵌入消費者Crucial SSD形式供應給客戶。