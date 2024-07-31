美光宣布量產第九代 NAND 快閃記憶體技術

美光科技31日宣布，採用第九代(G9) TLC NAND技術的SSD現已開始出貨，成為首家達成這項里程碑的企業。美光G9 NAND傳輸速率3.6 GB/s為業界之冠，為資料讀取及寫入提供無可比擬的頻寬。不論是在個人裝置、邊緣伺服器，或是企業及雲端資料中心，這顆NAND新品均可展現同級最佳效能，滿足人工智慧及其他運用大量資料的使用情境。

美光技術和產品執行副總裁Scott DeBoer表示：「美光G9 NAND正式出貨，證明美光在製程技術與設計創新上的強大實力，相較於目前市面上的競品，美光G9 NAND的密度提高73%，可建構體積更小、效能更高的儲存方案，對消費者和企業均有益」。

美光執行副總裁暨事業長Sumit Sadana強調：「美光已在連續三代產品中，均引領業界推出創新和頂尖的NAND技術。美光G9 NAND可為其整合產品提供顯著優於競品之表現，並可做為儲存創新的基礎，為各終端市場客戶創造價值」。

美光副總裁暨用戶端儲存事業部總經理Prasad Alluri指出：「即使PCIe Gen4市場理論上近乎飽和，美光2650 SSD採用最新G9 NAND技術，推進TLC用戶端SSD的極限，這款硬碟產品在PCMark 10的測試標準中，表現比競品高出38%，將重新定義同等級SSD的使用者體驗」。

IDC固態硬碟及創新技術研究部門副總裁Jeff Janukowicz表示：「AI演進增加資料生成量，也因此需要更大儲存空間，客戶亦要求提升效能，以跟上AI發展速度。美光2650等SSD產品受惠於新一代NAND創新，將成為企業和個別消費者不可或缺的關鍵技術」。