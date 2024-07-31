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世界先進：需求回溫 比預期弱

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

晶圓代工廠世界先進昨天舉行線上法說會，釋出需求回溫的力道比預期弱的訊息，預估晶圓代工均價可能微幅下滑，但晶圓出貨量仍會季增約百分之九至十一。董事長方略表示，下半年大部分公司相對會比先前預期弱，其中車用弱了一些，3C大致持平，市場高期望有點落空；二○二五年則還需觀察，可能也不會大幅成長。

至於新加坡十二吋廠投資案，未來將專注於類比和電源管理產品，因合作對象為恩智浦半導體為全球第二大車用電子供應商，預期相關車用產品將有一定比重。

法人關注車用半導體市況，世界預估庫存調整可能延續至下半年；工控市場需求仍疲弱；消費性電視市場在奧運後需求回落；筆記型電腦市場因新機種推出需求有所回升。

方略指出，即使進行新加坡十二吋廠的投資案，世界現金股利每股配息四點五元的政策不會受到影響，將維持至二○二六年。

半導體 晶圓代工廠

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