台積電德國廠 8月20日動土

台積電海外布局將再下一城。台積電與德國合作夥伴合資的歐洲半導體製造公司（ＥＳＭＣ）在德勒斯登興建的十二吋晶圓廠，訂八月廿日舉行動土典禮，將由台積電董事長暨總裁魏哲家率領多位一級主管參加，開啟台積電在歐洲建立車用晶片生產據點的新里程碑。據悉，台積電將邀薩克森邦州長和德勒斯登市長出席。

台積電表示，已寄出以魏哲家署名的電子檔邀請函給相關設備和材料供應商。魏哲家在邀請函中強調ＥＳＭＣ德勒斯廠的投資案，對歐洲半導體產業是一項重要的里程碑，受邀廠商也將做出重要的貢獻。

據了解，魏哲家親自帶隊主持ＥＳＭＣ動土典禮，負責營運的共同營運長秦永沛，先期前進德國和各大學機構進行招募且合作培訓人才的人資長何麗梅會隨行參加。台積電同時也邀請薩克森邦州長克雷奇默及德勒斯登市長希柏特，感謝兩人對台積電前進德國設廠的各項協助，同時見證台積電飛越近九千公里前進歐洲設廠的雄心壯志。

台積電表示，ＥＳＭＣ去八月敲定合資架構後，預計二○二七年底量產，在多家半導體紛紛暫停在德國投資案後，台積電展現對德國政府的承諾，也代表歐洲可持續半導體生產的新高度。

ＥＳＭＣ是由台積電與博世、英飛凌及恩智浦半導體共同合資，選在有「德國矽谷」之稱的德勒斯登蓋十二吋新廠，台積電持有百分之七十股權。透過股權注資、借債，以及歐盟和德國政府的支持下，總計投資金額預估超過一百億歐元（約台幣三五六○億元），其中應包含外傳的德政府補貼約五十億歐元。稍早台積電已宣布延攬博世前資深副總裁克伊區（Christian Koitzsch）領導德勒斯登晶圓廠計畫，主攻成熟製程車生產車用晶片。

這次動土典禮選在博世德勒斯廠旁舉辦，為方便供應商順利抵達，台積電提供衛星導航定位點，同時也在十九日於塔森博格帕萊凱賓斯基飯店舉辦歡迎晚宴。

這也是台積電在疫後首次針對海外布局舉辦盛大動工典禮，外界推測，台積電可望率先取得德國補助。