自製率稱霸業界 鴻華先進出貨添動能

經濟部明（1）日起實施國產車零組件自製比率，其中，鴻海（2317）旗下鴻華先進現有車輛產品包括電動車與巴士，國產零件比率超過四成，是目前國產零組件比重最高的廠商。鴻海集團相關企業乙盛（5243）、廣宇（2328）也可望受惠政策、帶動出貨。

鴻華先進總經理李秉彥之前表示，旗下Model C（納智捷n7）採用台灣生產零組件比率超過五成，他指出，在增加國產零組件比重同時，也提升整車平台的競爭力，持續與歐、美、日等夥伴合作。

電動巴士方面，鴻華先進位在高雄橋頭科學園區的工廠已經動土，第一期預定2025年完工，年產約500輛，第二期產能將達到1,000輛，預估約在2028年。

鴻華先進電動巴士今年將導入台灣製造的馬達，鴻海在高雄的電池工廠陸續量產，2025年也會導入電動巴士，零組件自製率提高到七成。李秉彥說，台灣製造的馬達、電池逐年導入電動巴士，鴻華先進將會獲得示範型資格。

鴻華先進第2季營收36.04億元，季增3.3倍、年增14.6倍；上半年營收44.27億元，年增14.6倍，第2季單季營收創新高，上半年營收創同期新高。主要是電動車納智捷n7持續擴大交車，鴻華與納智捷合作的第二款電動車也已啟動工程開發。

鴻華先進先前預期，第二款電動車Model B第4季量產，除了台灣市場，還鎖定東南亞和歐洲市場拓展銷售。鴻華先進董事長劉揚偉之前表示，今年Model C出貨可望破萬輛，為鴻華帶來百億元營收貢獻。海外部份明年可望出貨美國與日本市場，電動巴士先出貨到東南亞，今年的鴻海科技日也將推出新款的乘用車與商用車。