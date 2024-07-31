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奧運游泳／王冠閎200蝶總排名第11與決賽擦身 仍創台泳將史上最佳排名

國巨Q2雙率雙增 EPS 13.02元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

國巨（2327）昨（30）日公布第2季財報「雙率雙增」，單季毛利率達35.1%，衝上六季來高點；稅後純益54.53億元，季增18.3%，每股純益13.02元，為近11季高點，並且連四季賺逾一個股本；上半年獲利突破百億元，每股大賺24.04元，寫下近六年同期新高。

國巨第2季合併營收314.18億元，季增10.2%，年增17.4%，毛利率35.1%，季增1.3個百分點，年增1.9個百分點，營益率20.6%，季增3.2個百分點，年增1.7個百分點。

國巨指出，第2季營收優於原先預期，主要受惠AI相關動能強勁，加上消費性電子需求回升；業外方面，非營業項目淨收入達9.23億元，主要來自外幣兌換利益及利息淨收入貢獻。此外，第2季提列未分配盈餘稅3.15億元，使單季每股純益減少約0.75元。

國巨第2季積層陶瓷電容（MLCC）營收占比由前一季的20%降至18%，磁性元件占比30%，鉭質電容占18%，晶片電阻13%，感測器10%。其中，MLCC受到部分產業需求放緩影響，使營收較上季衰退。

若從區域別來看，國巨第2季美國與中國大陸需求同步成長。其中，大中華地區營收占25%，中國大陸以外亞洲地區29%，美國營收占26%，歐洲占比20%、為唯一營收占比衰退的地區。

國巨上半年合併營收599.23億元，年增13.4%；毛利率34.5%，年增1.4個百分點；營益率19.1%，年增0.2個百分點；稅後純益100.62億元，年增28.15%，每股純益24.04元。

國巨 營收

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