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i16暖身 iOS新版測試

經濟日報／ 編譯簡國帆、記者陳昱翔／綜合報導

蘋果29日釋出其AI軟體的第一版「Apple Intelligence」，為今秋即將推出配備AI功能的iPhone 16系列新機暖身，市場看好將掀起一波換機潮，助攻台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）等蘋果供應鏈業績。

蘋果此次在公開的iOS 18.1開發者測試版當中，釋出第一版Apple Intelligence軟體，不過目前只供已註冊、加入每年99美元的蘋果開發者計畫成員使用。

Apple Intelligence今年稍後將釋出給大眾使用，但iOS 18.1的版本數字暗示，這項AI軟體將不會隨著iPhone 16系列推出。蘋果用戶也須在更新作業系統後，在「設定」應用程式（App）登記加入排隊使用Apple Intelligence的行列。

蘋果29日釋出的Apple Intelligence預覽功能，包括新的Siri外觀、強化Siri的語音辨識能力、Siri能回答蘋果產品的問題、更強的照片搜尋與電影創作能力、寫作工具改善，以及針對郵件、訊息及語音信箱逐字稿的AI生成摘要等，還不是該公司在6月全球開發者大會（WWDC）展示功能的全部。

Apple Intelligence最新預覽尚未包含、預定明年推出的功能，包括影像生成、表情符號生成、自動照片清理、整合OpenAI的ChatGPT，以及其他精進Siri的功能，包括使用個人資訊的能力、在App內部採取行動的能力等。

法人認為，蘋果釋出其AI軟體的第一版「Apple Intelligence」，為今秋即將推出配備AI功能的iPhone 16系列新機暖身，有利供應鏈擴大出貨，不僅台積電等台廠受惠，索尼、高通、美光、博通、Skyworks、Qorvo等國際大廠同步吃補。

AI Apple 蘋果供應鏈

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