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蘋果採用Google TPU 欣興、聯發科、世芯沾光

經濟日報／ 記者尹慧中鐘惠玲林薏茹／台北報導

蘋果採用Google TPU（張量處理器），助威Google自研晶片聲勢，可望帶動更多企業跟進採用。欣興（3037）傳已打入Google今年新推出的第六代TPU供應鏈，營運率先受惠；聯發科（2454）、世芯-KY（3661）也傳將協助打造更新世代產品，同步搭上Google自研晶片需求成長列車。

Google長期推動自研晶片，為AI應用打造TPU，先前已宣布今年底將推出第六代TPU晶片，且將是迄今為止效能最高、最節能的TPU。

欣興一貫不評論單一客戶訊息。不過，欣興已與Google合作多年，在初代產品就已展開前期研發合作，主要是在客戶認證後，配合晶圓廠在先進封裝所需的載板。

另外，市場也進一步傳出，後續Google第七代與第八代TPU的ASIC（特殊應用積體電路）訂單，分別由聯發科與世芯承接。外界預期，只要Google TPU生意愈旺，前述相關供應鏈廠商都能跟著受惠，挹注業績。

Google 晶片 欣興

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