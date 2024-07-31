台積德國廠8月20日動土 協力廠動起來跟進設點

台積電（2330）昨（30）日證實，將於8月20日舉行德國新廠動土典禮，並接續展開整地作業，預計今年底前動工興建，目標2027年底開始生產，相關協力廠同步動起來，崇越、帆宣最為積極，都追隨台積電，前往歐洲設點，就近服務大客戶，爭取新商機。

台灣半導體供應鏈推進歐洲區域布局，崇越已攜手「新東向聯盟」與捷克產業代表簽署合作備忘錄，卡位捷克半導體投資商機。

隨台積電要在德國東南方的德勒斯登設立12吋晶圓廠，帶動周邊國家半導體生態系發展，台灣相關半導體供應鏈在歐洲布局也成為焦點。

崇越董事長潘重良先前也已表示，內部已決定在歐洲設置據點，將設在捷克布拉格，距離德勒斯登約兩個小時，解決客戶供應鏈問題。

帆宣董事長高新明表示，帆宣從代理銷售、廠務工程到設備製造，並配合客戶全球布局腳步，將整合軟體及硬體廠商，打造供應鏈平台，拓展國際業務。正積極加碼布局海外市場，除東南亞外、也為前進德國做好準備。

近年來，帆宣加速伴隨客戶赴海外建廠的國際化腳步，除了因應台積電赴美、日及德國布局。在地緣政治的考量下，帆宣無錫廠已分別遷移到越南海防、及緬甸生產及出貨。

帆宣2023年就已赴德國德勒斯登承租辦公室與宿舍，派駐人力開始服務當地半導體廠。