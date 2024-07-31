國巨報喜營運進入復甦期 總座高喊被動元件景氣落底

國巨（2327）昨（30）日召開法說會，總經理王淡如高喊「被動元件產業景氣已落底」，營運進入復甦期，AI動能強勁超乎預期，第3季會有更好的成長，不僅營收、毛利率與營益率將持續向上，標準品與特殊品產能利用率也會再拉升。

國巨在今年4月法說會時，就曾釋出「被動元件產業景氣將落底」的訊號，看好AI等應用全面迎來復甦。王淡如昨日進一步表示，幾季前營運仍處於低谷，隨著第2季營運優於預期，顯示景氣已落底，正逐步迎來復甦，正面的成長動能延續至第3季無虞。

國巨法說會重點

展望本季，王淡如預期，國巨單季合併營收、毛利率與營益率，都會較第2季成長低個位數百分比；產能利用率方面，標準品產能利用率將由第2季的50%左右，進一步拉升至65%，特殊品則由七成左右增加至75%。

觀察代表景氣動態的訂單出貨比（B／B ratio），國巨目前相關數值優於前一季法說會釋出的訊息。國巨指出，無論特殊品與標準品都維持在代表景氣邁入擴張階段的1左右、或是微幅高過1。

國巨表示，雖然大環境如全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍在，但客戶端庫存已趨向健康水位，將持續調升產能利用率以因應市況，樂觀看待AI應用的營運動能及展望。國巨昨天股價漲10元、收730元。

從應用端來看，國巨指出，第2季AI與運算領域表現優於預期、動能強勁，光是第2季就有將近八成營收受惠AI所驅動，而筆電、手機等消費性電子產品，及固態硬碟（SSD）、伺服器等都很不錯，預期相關動能會延續。

至於車用及工業應用，國巨表示，車用雖有些專案設計導入遞延，但整體需求並不疲弱，工業主要動能來自歐洲地區，預期下半年情況將與上半年相近，明年才有機會重拾成長動能。



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