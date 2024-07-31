蘋果 AI 伺服器鏈廣達大贏家 英業達同步大啖商機

蘋果AI伺服器供應鏈浮出檯面。蘋果最新公布資料顯示，其AI模型「Apple Intelligence」採用Google客製化TPU（張量處理器）訓練，意味後續將大舉採購Google相關AI伺服器，廣達（2382）為Google伺服器最大代工夥伴，順勢躋身蘋果AI伺服器供應鏈，為最大贏家；英業達（2356）也承接Google部分相關訂單，同步大啖商機。

業界認為，蘋果積極搶進AI應用，其AI處理器「捨輝達（NVIDIA）、用Google」，後續將大舉採購搭載Google客製化晶片的AI伺服器，以建立其龐大AI部隊，為供應鏈帶來龐大訂單。

雖然蘋果在長達47頁的技術文件中，未點名Google和輝達，只表示其蘋果基礎模型（AFM）與AFM伺服器，是在「雲端TPU叢集」上訓練。

惟放眼業界，目前僅Google有提供雲端TPU叢集相關服務，代表蘋果是向Google租賃伺服器進行運算訓練，也讓蘋果AI伺服器鏈因而曝光。

相較於輝達單獨銷售其晶片與系統，Google是透過旗下Google雲端平台作為使用TPU的管道，客戶必須透過Google雲端平台構建軟體，才能使用TPU。

蘋果藉助Google雲端資源，催生Apple Intelligence，蘋果AI模型背後的AI伺服器供應鏈也浮上檯面。隨著蘋果大舉採購Google客製化晶片AI伺服器，廣達身為Google伺服器主力代工廠，營運受惠大，英業達也將成為助力蘋果衝刺AI的重要夥伴。

廣達2016年就與Google合作開發第一個AI伺服器，雙方在雲端時代初展時，就共同開疆闢土至今，有深厚的革命情感，如今隨著Google助攻蘋果AI動能，廣達也將扮演其中的關鍵角色。

廣達下半年AI伺服器可望迎來出貨爆發期，AI伺服器專案需求加速成長。

英業達攜手美國雲端服務供應商（CSP）ZT，打入Google等四大美系CSP供應鏈，主要供貨主機板。法人指出，ZT近來受惠AI訂單暢旺，紐澤西廠產能近滿載，須尋求更多產能支援，英業達與其有多年合作關係，也受惠轉單。

蘋果表示，在訓練AI模型Apple Intelligence時，使用兩種版本的TPU晶片，打造能在iPhone等裝置上運作的AI模型時，使用2,048顆TPU v5p晶片，而在訓練伺服器AI模型時，則是部署8,192顆TPU v4晶片。



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