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NCC新委員人事 史上最難產

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

行政院昨（30）日以「為避免國家通訊傳播委員會（NCC）空轉」為由，發函要求現任NCC副主委翁柏宗8月1日起「延任」並代理主委職務，業界人士解讀，此「延任」有兩大意義，包括對抗立法院、新委員持續難產。

首先是行政院閃過了讓NCC停擺的歷史紀錄，還讓立法院修法等於沒修；第二是委員人數過半就能繼續運作，行政院也不想提新人，另外三位新委員人事「慢慢耗」，NCC新委員確定創下史上最難產紀錄。行政院先前提名四位委員爭議太大，人事同意權至今無法排進立院程序委員會。

NCC 立法院

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