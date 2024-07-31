群創南科四廠確定要賣了

群創（3481）昨（30）日公布終止連八季虧損的好消息之後，董事會並決議，將授權董事長洪進揚處分不動產相關事宜，證實該公司去年關閉的台南四廠（5.5代廠）地上建物將出售的傳聞。據悉，群創南科四廠兩組買家美光與台積電仍在競價階段，無論誰得標，群創都將有可觀業外收益。

根據群創公告，為挹注公司營運及未來發展動能，充實營運資金，擬處分南科D廠區TAC廠相關不動產。

同時，為配合業務需求暨爭取時效，呈請董事會授權洪進揚董事長於不低於擬處分資產在最近期財務報表上之帳面價值，參酌專業估價報告及市場行情資訊（同等規模廠房重置成本），與本案潛在交易對象協商處分條件及簽署買賣相關合約。

群創推動已完成折舊的老廠轉型，分別是台南廠區的起家厝3.5代線已轉型做先進封裝FOPLP；四代線轉為生產X光感測器（睿生光電），都做半導體相關產品。

談到群創轉型，洪進揚曾舉例形容指出，街頭轉角的柑仔店雖然關了，但整修後轉型成現代化的便利商店、或網紅名店，產生更多新的價值回饋給投資人及股東。