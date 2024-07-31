政院指定NCC副主委延任惹議 違背立院決議…引業界質疑

國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員人事同意權案在立法院卡關，行政院昨（30）日發函NCC，以「為避免8月1日起，NCC委員會因委員不足而難以運作」為由，指定副主委翁柏宗「延任」並擔任代理主委。

行政院讓翁柏宗延任並代理NCC主委，引起業界譁然，主因立法院日前剛通過NCC組織法部分條文修正案，刪除組織法中的延任條文、限制連任次數。業界指，行政院此舉明顯與立院決議違背。

NCC組織法原規定，當新委員無法準時就任時，原任委員可以「延任」直到新委員上任為止，但此規定被視為「萬年延任」，只要新委員不能上任，前一屆委員可一直延任，不受任期限制，因此立院日前修正部份條文。

面對外界關注，NCC說明，三讀通過的組織法修正案還沒正式施行，尚未受限制，8月起NCC仍有四位委員，包括翁柏宗、王正嘉、陳崇樹與王怡惠可持續決議重大事項。

NCC委員有四位將在今日屆滿，但新委員提名爭議不斷，最大爭議就是傳出媒體大亨護航翁柏宗連任並代理主委，導致人事案至今還未排入立法院程序委員會。包括主委陳耀祥、委員林麗雲、委員王維菁三人都早已表示不續任，當時市場就傳出，如果延任條款不刪除，翁柏宗就等著延任。

立法院雖然刪除了延任條款，但8月1日才正式實施，行政院搶先「延任」翁柏宗，翁柏宗表示，行政院是為了避免NCC無法正常運作，他只是配合行政院指令代理主委，相關法規解釋或是代理任期應由行政院解釋、決定。而NCC主秘黃文哲認為，組織法雖然三讀但尚未經總統公布施行，詳細情形還是要問行政院。

行政院這項作法被業界視為無視立法院，即使立委刪了「延任」條款還是公然讓翁柏宗延任、擔任代理主委。業內人士更指出，如此一來NCC委員人數就有四位，解決迫在眼前的運作停擺問題，更因為人數過半不用擔心業務無法進行，行政院可以繼續和立法院朝野拉鋸，新任委員的人事同意案可能無限拖延。