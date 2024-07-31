群創Q2轉盈終止連八虧 友達今法說公布成績單

群創（3481）昨（30）日公布第2季財報，受惠電視面板報價價量齊揚，毛利率達10.04%，為兩年來單季高點，稅後純益11.31億元，終止連八季虧損，每股純益0.12元。即便通膨壓力仍在，群創預期，本季面板市場供需平穩，價格維持穩定。

友達（2409）將在今天舉行法說會，在群創搶先公布第2季轉盈、本季市況穩健的正面訊息後，市場預期，友達也可望繳出好成績，面板雙虎都將擺脫單季虧損陰霾，營運浮出水面。

群創第2季合併營收568.61億元，攀上三季來高點，季增12.6%，年增3.2%；毛利率重返二位數、達10.04%，季增5.8個百分點，年增9.4個百分點；稅後純益11.31億元，優於首季及去年同期虧損，每股純益0.12元。

群創EPS

群創表示，受惠國際運動賽事促使品牌廠提前拉貨、帶動面板價格上漲，使得上季營收成長，單季轉盈。

群創昨天股價漲0.5元、收15.8元。

群創統計，第2季毛利率與EBITDA利益率分別達到10.0%及14.4%；折舊及攤銷為78億元，資本支出為38億元。

群創上半年合併營收1,073.53億元，年增6.6%；毛利率7.31%，由去年的負2.84%轉為正數；惟第2季獲利仍無法弭平首季虧損，上半年稅後淨損29.73億元，但虧損較去年同期收斂，每股純益0.33元。

群創將於8月5日舉行線上法說會，公司昨天先揭露部份營運展望。群創指出，根據對當前業務狀況，預估本季大尺寸面板出貨量季減3%以下，平均售價（ASP）與第2季持平；中小尺寸面板出貨量估季成長3%以內。

群創認為，本季消費意願持續受通膨影響，拉貨動能減緩，預期出貨量將微幅調降，價格可望維持平穩，公司持續看好消費者對螢幕面積需求逐年放大、AI帶動IT面板需求成長，以及業界「按需生產」的趨勢下，供需可望平穩。

研調機構集邦科技（TrendForce）預期，面板廠（尤其是產能最大的陸廠）將展開控產策略，並可望於十一長假期啟動大規模的減產行動，來穩住電視面板價格，確保營運不致虧損。

群創強調，將持續根據市場動向及客戶需求，動態調配產能及提高生產效率。同時，將致力推動雙軌轉型策略，持續深化非顯示器領域布局。



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