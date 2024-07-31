世界 Q2獲利增四成 EPS 1.09元

晶圓代工廠世界先進（5347）昨（30）日召開法說會公布第2季財報，單季稅後純益17.98億元，季增41.4%，每股純益1.09元，歷經傳統淡季後，第2季營運晶圓出貨季增19%。

隨著客戶需求持續成長，預計第3季晶圓出貨量季增9%至11%，產品平均銷售單價季減0至2%，毛利率介於28%至30%。

世界先進受到產業庫存調整影響，累計上半年毛利率25.1%，年減4.9個百分點，上半年稅後純益30.7億元，年減8.6%，每股純益1.87元。

第2季晶圓出貨量季增19%，產品平均銷售單價下降4%，毛利率增加2個百分點至26%。整體而言，第2季營運表現符合今年4月時提供的業績展望。

在海外布局與股利方面，董事長暨策略長方略說，新加坡12吋廠投資不影響股利政策，新加坡廠投資與現金增資都不會影響4.5元配息政策，預期新加坡2029年滿載時，可挹注總營收較2024年營運翻倍成長。

外界關注新加坡12吋廠貢獻，方略說，該廠2027年量產，估計滿載生產約5.5萬片。

法人關注股利政策是否受海外投資影響一事，方略說，股利政策不會有改變，甚至包含新加坡廠投資與現金增資都不會影響4.5元配息政策。

世界先進統計，今年第2季單季出貨55.8萬片八吋晶圓，較首季46.9萬片成長，並較去年同期51.1萬片增加約9%。單季毛利率為近三季高檔，優於首季的24%，但仍低於去年同期30%的表現。