世界：車用半導體庫存調整慢 董座方略展望產業仍看不明朗

晶圓代工廠世界先進（5347）昨（30）日召開法說會，釋出今年營運展望持續復甦，但第3季出貨復甦成長力道不如法人預估，主因車用半導體市場庫存調整慢。世界先進董事長方略說，2025年仍看不明朗，他認為，2025年半導體產業不會有太大幅度的成長，公司持續觀察。

世界先進預期本季價格競爭告一段落，電源管理晶片需求進一步成長，今年第3季產能利用率持續提升到約70%或高於70%。

世界先進法說會重點

世界先進今年力拚營運雙位數成長，並上修全年資本支出預估約45億元，較先前38億元增加18%。主要包含新加坡12吋合資廠前期廠房建置、台灣晶圓五廠擴廠，以及其餘廠區設備優化與維修。

方略說，從全球GDP經濟成長率以及業界預期看來，景氣成長過往幾年都是預期高但落空，2022年下半年到2023年至2024年都是如此，2024年下半年看來季節復甦較緩慢，從全球經濟來看，2025年也不會是太大幅度成長的一年。

世界先進總經理尉濟時說，目前訂單能見度維持約二至三個月，客戶需求持續增加，車用半導體供應鏈仍在庫存調整，終端消費仍保守，2025年目前仍看不清楚。初步看來，明年產能利用率升至70%至80%沒有問題，但能否上八成仍看需求。

外界關注新加坡12吋廠應用產品類型，尉濟時說，台積電技術授權主要是電源與類比管理相關產品，不限定車用，還包含HPC等應用，不過合資夥伴恩智浦（NXP）是全球前二大車用半導體供應商，預期車用占比不會太低。

就終端應用，世界先進全球業務及規劃副總經理陳姿鈞說，車用半導體供應鏈仍在庫存調整，預估調整到第4季；工業庫存已調整到一定程度，但需求疲弱，仍等待復甦；電視產品6月未見需求強勢上揚，下半年需求復甦仍緩慢。

而NB方面庫存調整結束，也隨新機推出出現庫存回補，相對有急單、短單；手機下半年需求不強，有新機推出帶動刺激。