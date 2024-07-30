緯穎大馬伺服器廠推綠色供應 高管今親手種2萬顆樹苗

緯創旗下伺服器大廠緯穎（6669）近年持續深耕馬來西亞市場，而旗下大馬廠區也作為緯穎公司，在亞太地區最主要的伺服器出貨地。而公司發言體系30日透露，緯穎為打造零污染的綠色供應鏈，除了承諾將持續保護馬來西亞沿海生態系統、支援生物多樣性，也攜手沙巴林業局在西必洛森林保護區內，親手種下2萬顆紅樹林的樹苗。

據悉，緯穎為實踐自然減碳與環境共好，旗下大馬廠不僅是以符合馬來西亞綠色建築指標金級認證的最高標準來建造，廠內更是已低碳排的智慧製造技術，將「永續發展」的理念發揮的淋漓盡致，而此次植樹活動，由大馬廠技術服務總經理 Dover Liu代表出席，親手在西必洛森林保護區（Hutan Simpan Tawau）種下上萬棵代表希望的綠色植被。

事實上，緯穎這次攜手Yayasan Hijau Malaysia （YHM） 和沙巴林業局舉辦植樹造林，也與國際紅樹林生態系統保護日的倡議內容不謀而合，眾人齊心協力種下一顆一顆樹苗，親手對環境保護盡一份力，而緯穎最終的目標，是為國家在緩解氣候變化和實現全球可持續發展目標方面的努力做出貢獻。展望未來，團隊也將繼續攜手各界不懈努力，朝更綠色、更健康的未來邁進。

據悉，緯穎近年積極與生態系夥伴合作，從技術創新、低碳製造和植樹固碳等面向共同減少碳排，董事長暨策略長洪麗寗也直言，馬來西亞不僅是緯穎的生產重鎮，更是我們實踐低碳製造和植樹固碳的基地。展望未來，團隊除了將持續實踐對當地環境永續發展的承諾，同時也替緯穎2040淨零碳排的目標，奠定良好的基礎。

截至目前，緯穎已在宜蘭與台南海岸線種下超過六千棵樹苗，而光是截至去年6月就已在台灣種下超過兩萬四千棵樹，而未來緯穎也將持續在台灣與馬來西亞進行植樹活動，利用自然碳匯抵銷碳排放，亦為各種生物提供棲息和保護，為地球暖化、海岸線保護和生物多樣性保育付諸實際行動。