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華經發生網路資安事件 評估對公司營運無重大影響

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

華經（2468）30日發布重訊說明發生網路資安事件，已啟動相關防禦機制與復原作業，未有個資、機密文件檔案資料外洩，評估對公司營運無重大影響。

華經公告指出，資安單位於查知遭受攻擊時，已啟動相關防禦機制與復原作業，未有個資、機密文件檔案資料外洩，營運一切正常，未造成公司重大損失或影響，目前對所有相關檔案做全面徹底的掃描檢測，確保資訊安全後陸續恢復資訊系統運作。

針對預計可能損失或影響，華經表示，經評估對公司營運無重大影響。後續仍將持續提升網路與資訊基礎架構安全管控，以確保資訊安全。

資安

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