快訊

搞丟軍槍買空氣槍「以假亂真」 海陸新訓中心指揮官、營長下場慘了

奧運羽球／麟洋配跨屆8連勝 王齊麟評估進8強機率75到80%

奧運拳擊／第二回合一度扳平 黃筱雯仍止步16強

蘭陽指揮部與國防大學欲解除契約 聯合再生將採法律行動

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

太陽能模組大廠聯合再生（3576）30日公告，國防部公開招標租地設置太陽能光電案廠，因其中24案有陸製設備疑慮在案場中，公司占其中4案，近期收到蘭陽指揮部與國防大學來函表達欲解除契約，本公司將採法律行動，捍衛公司與股東權益。

據悉，由於國防部招標地案場中，有陸製設備疑慮，因此聯合再生先前正在全力盡速改善相關涉及的案場設備，但近期仍被告知將解除契約。對此，聯合再生回應，其中，蘭陽指揮部於改善期間屢屢阻撓、不予本公司工程人員進場改善，甚且於今日來函表達欲解除契約，本公司實感遺憾。

聯合再生強調，本公司將就前述機關之來函，依法依約委請外部律師採取法律行動，以捍衛公司及股東權利。

聯合再生為台灣指標性太陽能模組大廠，市占率約四成。該公司在台的太陽能電池、模組年產能約800MW，且各有一條M6以及M10產線，現階段M6已陸續進行機台升級動作，估今年可全部轉成M10 TOPCon。

國防部 太陽能電池 聯合再生

延伸閱讀

高額軍購金滯美 美一原因未准我以信用狀取代合約終止準備金

國防預算明年達6300億 國防部：軍購付款高峰期

被國防大學「慰留2次」…5軍人退伍陳情總統府 綠委出面終解套

申請退伍未果…國防大學5教師遭刻意拖延 綠委：應保障軍職權益

相關新聞

群創南科四廠要賣了？董事會決議授權董事長處分不動產

群創南科四廠要賣了？群創（3481）董事會30日決議授權董事長處分不動產相關事宜。

救晶圓代工！英特爾挖角這名大將…陸行之批「不如找台積電退休高層」

英特爾晶圓代工業務慘虧百億美元，奮力想奪回晶片製造龍頭寶座，如今更宣布從…

大聯大斥資10.8億元 參與零壹私募普通股

大聯大控股（3702）今（30）日舉行董事會，決議參與認購零壹科技股份有限公司（下稱「零壹公司」）私募普通股1200萬股...

搶算力！輝達「Taipei-1」算力運用第二次徵案 預計徵求8團隊

經濟部「領航企業研發深耕計畫」（大A+計畫）補助輝達（NVIDIA）來台設立「人工智慧創新研發中心」，輝達已建置超級電腦...

輝達Blackwell驅動散熱需求 液冷滲透率年底有望達10%

隨著高速運算的需求成長，更有效的AI server散熱方案也受到重視。據集邦（TrendForce）最新AI serve...

仁寶波蘭車電新廠開工 砸16.55億、面積達7500平方米

代工大廠仁寶（2324）旗下波蘭新廠區於30日正式開工動土，原先團隊預計將斥資大約新台幣5.09億元來建廠，不過市場今日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。