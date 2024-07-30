蘭陽指揮部與國防大學欲解除契約 聯合再生將採法律行動

太陽能模組大廠聯合再生（3576）30日公告，國防部公開招標租地設置太陽能光電案廠，因其中24案有陸製設備疑慮在案場中，公司占其中4案，近期收到蘭陽指揮部與國防大學來函表達欲解除契約，本公司將採法律行動，捍衛公司與股東權益。

據悉，由於國防部招標地案場中，有陸製設備疑慮，因此聯合再生先前正在全力盡速改善相關涉及的案場設備，但近期仍被告知將解除契約。對此，聯合再生回應，其中，蘭陽指揮部於改善期間屢屢阻撓、不予本公司工程人員進場改善，甚且於今日來函表達欲解除契約，本公司實感遺憾。

聯合再生強調，本公司將就前述機關之來函，依法依約委請外部律師採取法律行動，以捍衛公司及股東權利。

聯合再生為台灣指標性太陽能模組大廠，市占率約四成。該公司在台的太陽能電池、模組年產能約800MW，且各有一條M6以及M10產線，現階段M6已陸續進行機台升級動作，估今年可全部轉成M10 TOPCon。