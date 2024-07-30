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大聯大斥資10.8億元 參與零壹私募普通股

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
大聯大董事長黃偉祥 。圖／聯合報系資料照片
大聯大董事長黃偉祥 。圖／聯合報系資料照片

大聯大控股（3702）今（30）日舉行董事會，決議參與認購零壹科技股份有限公司（下稱「零壹公司」）私募普通股1200萬股，每股認購價格為新台幣90元，私募總金額為10.8億元。私募完成後，加計子公司世友投資公司原本持有161.9萬股，大聯大控股直間接合併將持有零壹公司約8.17%股權。

大聯大控股表示，公司深耕半導體產業鏈已久，致力於提供客戶最優質之供應鏈管理服務，擬透過本次私募投資，增加策略聯盟夥伴、延伸資通訊供應鏈的服務範疇，並推廣產業控股模式、提供控股整合經驗予志同道合的業界夥伴，有助於零壹公司擴大市場布局、強化營運效能。此外，零壹公司身為長久耕耘資訊服務產業之標竿企業，營運績效長期表現穩健，預期本次投資也將為大聯大控股創造正面投資效益。

大聯大 零壹

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