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南台灣科技S廊帶群聚效應浮現 台南產業園區8千坪廠房喊賣

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台南產業園區科技廠房公開標售將在9月5日公開標售。圖／第一太平戴維斯提供
台南產業園區科技廠房公開標售將在9月5日公開標售。圖／第一太平戴維斯提供

第一太平戴維斯受託辦理台南產業園區科技廠房公開標售，該標的位於台南產業園區的科技三路上，基地面積4,321.84坪，土地使用分區為產業用地(二)，建蔽率與容積率分別為50%與300%，基地座落有地上4層、地下1層之整棟廠房，屋齡僅8年，建物外觀新穎氣派，整棟建物面積為8,640.24坪，配置廠房、無塵室、倉儲與辦公區等空間，可滿足企業總部設置與生產擴廠需求，開標日為9月5日。

台積電（2330）南下至台南與高雄擴廠，帶動產業鏈擴張，科技業的南台灣布局成為近年來市場關注焦點。台南產業園區占地494公頃，規劃定位為台南科學園區的衛星園區，距離台南科學園區車程僅19公里，進駐科技大廠包括可成、友達、聯合再生能源、堤維西等。

本次負責標售的第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，由台積電引領的半導體南下擴廠風潮持續延燒，除國內科技大廠，國外半導體與AI科技大廠包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、艾司摩爾都積極布局南台灣，認為南台灣科技業S廊帶的群聚綜效已逐步顯現。

據經濟產業管理局統計，2023年台南產業園區產值達6,800億元，5年來成長率超過2成，轉型電子材料的國精化學投入12億元購地建廠，車燈大廠堤維西於2017年斥資10.5億元購置台南產業園區1.9萬坪土地後，今年4月再度購入3,900坪工業地，持續布局台南產業園區。

台積電 布局

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