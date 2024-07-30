世界先進啟動彈性工時逾300名員工申請 打造友善職場

世界先進（5347）今日更新ESG電子報，提到2024年7月1日，世界先進公司正式啟動彈性工時制度，公司同仁能夠視需求定期調整班表，在專心工作的同時更能兼顧家庭照顧責任，首波申請彈性工時的同仁便超過300位。公司將員工視為最寶貴的資產，致力打造多元、公平和共融（DEI）的職場文化，並提供可兼顧工作與生活的友善工作環境。

2023年起，在員工資源團體Women V的帶領及推動下，世界先進公司陸續落實多項多元、友善的職場措施，並開始討論開放彈性工時的可能性，同步調查全體員工的需求和意願。調查顯示，有六成同仁希望公司能讓員工依照個人或家庭需求申請彈性工時，以兼顧工作與家庭。公司在經過審慎的評估和配套措施規劃，於2024年五一勞動節前夕，推出「彈性常日班表」供同仁申請，並進行內部說明與溝通。除原訂上午八點半至下午五點半的班制外，另開放上午七點半、八點及九點上班的班制，方便同仁依據家庭或交通需求，申請合適的工作時段。

彈性工時制度於七月份正式實施，在主管們的支持與公司內部多管道的說明與宣導下，首波申請彈性工時的同仁便超過300位，迴響熱烈，有同仁表示彈性的班制選擇，除了讓部門同事間更能掌握工作與開會效率，透過協調彼此班別，也建立起團隊精神；也有同仁反應再也不用擔心塞車的問題，能更自由地運用時間，感覺生產力都提高了。

推出彈性工時制度是世界先進公司打造多元友善職場環境的其中一環，為了持續提升同仁DEI相關意識，我們也在六月份舉辦「DEI多元共融實踐講座」，邀請女人迷營運總監郭芙志到場演講，帶領同仁降低無意識偏見，讓每位同仁更尊重彼此差異、理解他人立場，並以開放的心態面對彈性工時班制帶來的工作習慣改變，以促進更尊重和共融的工作環境。

世界先進公司將持續以具體行動展現永續價值，實踐多元職場作為，我們相信透過建立友善的職場環境以及提供完備的支持系統，同仁不僅能夠無後顧之憂地工作，發揮自我價值，更能凝聚同仁向心力，為個人和公司帶來正面影響。