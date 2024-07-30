創紀錄神速動土！台積電證實德國廠於8月20日動土

外電報導，台積電（2330）首座歐洲晶圓廠傳8月舉行動土典禮，將成為近年新增半導體大廠在歐洲投資創紀錄最神速動土的一家，台積電30日傍晚證實德國廠將於8月20日動土。

台積電是在2023年8月8日董事會後，和博世、英飛凌和恩智浦半導體共同宣布德國設廠計畫，此計畫興建的晶圓廠預計採用台積公司28/22奈米平面互補金屬氧化物半導體（CMOS），以及16/12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程技術，月產能約40,000片300mm（12吋）晶圓，藉由先進的FinFET技術，將能進一步強化歐洲半導體製造生態系統，且創造約2,000個直接的高科技專業工作機會。ESMC目標於2024年下半年開始興建晶圓廠，並於2027年底開始生產。

台積電30日完整說明如下：