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緯穎貫徹永續 得《TIME》公司評比為全球前416名

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創集團。記者吳康瑋／攝影
緯創集團。記者吳康瑋／攝影

緯創（3231）旗下伺服器大廠緯穎（6669）長年致力「釋放數位能量，點燃永續創新的願景」，而團隊30日則宣布，緯穎很榮幸被《時代》雜誌的發行商時代公司（Time Inc）評比為世界上最具永續性的企業之一，全球排名第416名、成功擠進全台排名前15名的行列，而這項殊榮也反映出緯穎喊出的「永續」絕非僅是一句口號，更是對更美好未來的承諾。

事實上，緯穎近年為應對未來全球邁向「永續環境、淨零排放」等目標時，可能會面臨的不同挑戰，積極攜手長期合作的各家供應夥伴，從碳盤查和綠電導入等面向切入，共同實踐淨零排放。而緯穎指出，「我們投資於研發技術，並使用回收材料來推動我們可持續實踐的創新。這些努力被世界看到了，而緯穎也成功被Time Inc.認定為具永續性的公司」。

緯穎坦言，「從這一成就足以證明我們在這些知名公司中，對可持續發展的承諾不落人後，並凸顯出我們團隊全體成員的辛勤工作和奉獻精神。旗下台北辦公區已自2022年底全面使用綠電，而緯穎台南工廠也緊跟著在2023年底導入綠電，逐步實現全面使用綠電的目標。公司亦於2023年開始導入碳管理平台，並於今年 (2024) 一月召開供應商大會，結合供應鏈夥伴進行碳盤查和綠電導入，共同實踐淨零排放」。

公司看好雲端產業與AI伺服器長期需求成長，持續投資深化資料中心技術與產品開發。展望未來產能擴充及營運需求，日前也經過董事會同意、通過對子公司Wiwynn Technology Service Malaysia SDN. BHD.（簡稱WYMY）增資美金一億元，供廠房建設使用。公司持續投資亞太和美洲自有產能，以打造韌性供應鏈，貫徹永續經營理念。

緯穎董事長洪麗寗。記者吳康瑋／攝影
緯穎董事長洪麗寗。記者吳康瑋／攝影

綠電 緯穎

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