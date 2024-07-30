緯穎貫徹永續 得《TIME》公司評比為全球前416名

緯創（3231）旗下伺服器大廠緯穎（6669）長年致力「釋放數位能量，點燃永續創新的願景」，而團隊30日則宣布，緯穎很榮幸被《時代》雜誌的發行商時代公司（Time Inc）評比為世界上最具永續性的企業之一，全球排名第416名、成功擠進全台排名前15名的行列，而這項殊榮也反映出緯穎喊出的「永續」絕非僅是一句口號，更是對更美好未來的承諾。

事實上，緯穎近年為應對未來全球邁向「永續環境、淨零排放」等目標時，可能會面臨的不同挑戰，積極攜手長期合作的各家供應夥伴，從碳盤查和綠電導入等面向切入，共同實踐淨零排放。而緯穎指出，「我們投資於研發技術，並使用回收材料來推動我們可持續實踐的創新。這些努力被世界看到了，而緯穎也成功被Time Inc.認定為具永續性的公司」。

緯穎坦言，「從這一成就足以證明我們在這些知名公司中，對可持續發展的承諾不落人後，並凸顯出我們團隊全體成員的辛勤工作和奉獻精神。旗下台北辦公區已自2022年底全面使用綠電，而緯穎台南工廠也緊跟著在2023年底導入綠電，逐步實現全面使用綠電的目標。公司亦於2023年開始導入碳管理平台，並於今年 (2024) 一月召開供應商大會，結合供應鏈夥伴進行碳盤查和綠電導入，共同實踐淨零排放」。