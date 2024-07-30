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華義搶攻遊戲商機 新手遊雙平台上市

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲營運商華義（3086）代理的和風日系 RPG 手遊《妖界黃昏-妖怪皇帝與終焉的夜叉姬》30日宣布於台港澳雙平台正式上市，號召玩家一同加入幻妖界，守護魑魅魍魎。為慶祝遊戲正式開服，官方特別準備了一系列豐富好禮，凡登入遊戲的玩家皆可獲得多項獎勵。

華義指出，新遊戲正式開服後，玩家即可參加開服好禮大方送活動，為了慶祝正式上線，只要首登遊戲即可獲得正式上線紀念獎勵無償幻妖石*1500、歡迎光臨登入獎勵無償幻妖石*5000及事前預約達成獎勵無償幻妖石*10000。

此外，開服紀念禮也相當豐富，玩家可獲得必得UR角色單抽轉蛋券*1、武器掛軸十連轉蛋券*1、銅錢*100000、油豆腐R *10、武器強化石R*10以及角色強化魂R *10等等超多的獎勵。

化石 手遊 華義

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