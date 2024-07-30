快訊

陸船翻覆案落幕？陸方代表臨別放砲「盡快公布真相」 海巡署回應了

中高階警官人事案發布 15名縣市分局長等33人異動

賀川對決「最新局勢曝」！綜觀87項民調平均支持度 這人領先1.5個百分點

群創南科四廠要賣了？董事會決議授權董事長處分不動產

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
群創董事會30日決議授權董事長處分不動產相關事宜。圖／聯合報系資料照片
群創董事會30日決議授權董事長處分不動產相關事宜。圖／聯合報系資料照片

群創南科四廠要賣了？群創（3481）董事會30日決議授權董事長處分不動產相關事宜。

群創公告表示，為挹注公司營運及未來發展動能，充實營運資金，擬處分南科D廠區TAC廠相關不動產。同時，為配合業務需求暨爭取時效，呈請董事會授權洪進揚董事長於不低於擬處分資產在最近期財務報表上之帳面價值，參酌專業估價報告及市場行情資訊（同等規模廠房重置成本），與本案潛在交易對象協商處分條件及簽署買賣相關合約。

群創去年關閉的台南四廠（5.5代LCD面板廠），繼美光上門談收購與先進封裝合作之際，再傳出台積電日前也派員與群創接觸，並實地勘查群創南科四廠，搶親美光。

對於上述傳言，群創表示，不對市場傳聞做任何評論。台積電亦不回應市場傳聞。

群創董事會今天決議，將此售廠案授權董事長洪進揚處理。

南科 台積電 群創 董事長

延伸閱讀

聚陽、群創 四檔看旺

領南科超越竹科 蘇振綱任國科會副主委、盼提升產業價值

供應南科「再生水越多越好」 南市爭取再蓋1座再生水廠

南科管理局長蘇振綱升國科會副主委 鄭秀絨接任局長

相關新聞

群創南科四廠要賣了？董事會決議授權董事長處分不動產

群創南科四廠要賣了？群創（3481）董事會30日決議授權董事長處分不動產相關事宜。

救晶圓代工！英特爾挖角這名大將…陸行之批「不如找台積電退休高層」

英特爾晶圓代工業務慘虧百億美元，奮力想奪回晶片製造龍頭寶座，如今更宣布從…

搶算力！輝達「Taipei-1」算力運用第二次徵案 預計徵求8團隊

經濟部「領航企業研發深耕計畫」（大A+計畫）補助輝達（NVIDIA）來台設立「人工智慧創新研發中心」，輝達已建置超級電腦...

輝達Blackwell驅動散熱需求 液冷滲透率年底有望達10%

隨著高速運算的需求成長，更有效的AI server散熱方案也受到重視。據集邦（TrendForce）最新AI serve...

仁寶波蘭車電新廠開工 砸16.55億、面積達7500平方米

代工大廠仁寶（2324）旗下波蘭新廠區於30日正式開工動土，原先團隊預計將斥資大約新台幣5.09億元來建廠，不過市場今日...

英特爾加入AI聯盟CoSAI 促進安全的AI開發和部署

AI正迅速改變世界，但開發者和採用者在確保AI技術安全性的同時，卻面臨遵循指南與標準不一致或各自孤立的情況。在Intel...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。