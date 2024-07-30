群創南科四廠要賣了？董事會決議授權董事長處分不動產
群創南科四廠要賣了？群創（3481）董事會30日決議授權董事長處分不動產相關事宜。
群創公告表示，為挹注公司營運及未來發展動能，充實營運資金，擬處分南科D廠區TAC廠相關不動產。同時，為配合業務需求暨爭取時效，呈請董事會授權洪進揚董事長於不低於擬處分資產在最近期財務報表上之帳面價值，參酌專業估價報告及市場行情資訊（同等規模廠房重置成本），與本案潛在交易對象協商處分條件及簽署買賣相關合約。
群創去年關閉的台南四廠（5.5代LCD面板廠），繼美光上門談收購與先進封裝合作之際，再傳出台積電日前也派員與群創接觸，並實地勘查群創南科四廠，搶親美光。
對於上述傳言，群創表示，不對市場傳聞做任何評論。台積電亦不回應市場傳聞。
群創董事會今天決議，將此售廠案授權董事長洪進揚處理。
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