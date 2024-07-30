聽新聞
test
0:00 / 0:00
救晶圓代工！英特爾挖角這名大將…陸行之批「不如找台積電退休高層」
英特爾晶圓代工業務慘虧百億美元，奮力想奪回晶片製造龍頭寶座，如今更宣布從美光挖角技術開發資深副總Naga Chandrasekaran，擔任英特爾全球營運長，領導晶圓代工與供應鏈部門，然而此舉讓知名半導體分析師陸行之在臉書表示，「真的搞不懂英特爾CEO季辛格在想什麼」。
陸行之直言，英特爾既然要做邏輯晶圓代工，怎麼找了一個從沒做過晶圓代工，從沒做過邏輯晶片的來帶頭，難怪最近股價還是在30美元上下掙扎。
他表示，看了Naga Chandrasekaran的經歷，主要是領導美光的製程研發，但記憶體製程跟邏輯製程真的是兩回事，難道是想在未來，跟HBM DRAM的整合上有所突破？
陸行之認為，其實英特爾本質不差，「為何不來台灣或亞洲擴產，來用台灣或亞洲人才，要不把台積電退休的高管挖走去當CEO，可能都比較有機會存活。」
有網友在貼文底下留言「也許他們看到了產業發展的另外一種可能性」、「美國人只信美國人那套」、「真有趣的安排，靜等會出什麼事，希望不會變成商管教科書的內容」、「比較能溝通？」。
也有人指出，「Intel代工最近找了很多台積的工程師，所以思維應該是，美國式的管理，台式的工程」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言