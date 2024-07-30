救晶圓代工！英特爾挖角這名大將…陸行之批「不如找台積電退休高層」

英特爾晶圓代工業務慘虧百億美元，奮力想奪回晶片製造龍頭寶座，如今更宣布從美光挖角技術開發資深副總Naga Chandrasekaran，擔任英特爾全球營運長，領導晶圓代工與供應鏈部門，然而此舉讓知名半導體分析師陸行之在臉書表示，「真的搞不懂英特爾CEO季辛格在想什麼」。

陸行之直言，英特爾既然要做邏輯晶圓代工，怎麼找了一個從沒做過晶圓代工，從沒做過邏輯晶片的來帶頭，難怪最近股價還是在30美元上下掙扎。

他表示，看了Naga Chandrasekaran的經歷，主要是領導美光的製程研發，但記憶體製程跟邏輯製程真的是兩回事，難道是想在未來，跟HBM DRAM的整合上有所突破？

陸行之認為，其實英特爾本質不差，「為何不來台灣或亞洲擴產，來用台灣或亞洲人才，要不把台積電退休的高管挖走去當CEO，可能都比較有機會存活。」

有網友在貼文底下留言「也許他們看到了產業發展的另外一種可能性」、「美國人只信美國人那套」、「真有趣的安排，靜等會出什麼事，希望不會變成商管教科書的內容」、「比較能溝通？」。

也有人指出，「Intel代工最近找了很多台積的工程師，所以思維應該是，美國式的管理，台式的工程」。