輝達Taipei-1算力第2波徵案開跑 9月底公布核准名單

輝達AI超級電腦Taipei-1算力第2次徵案即日起至8月26日開放申請，經濟部表示，可由一家或多家單位聯合提出，專案主題涵蓋生成式AI應用、大型語言模型開發、數位孿生和醫療保健等領域，預計選出8隊，並於9月底公告核准名單，申請通過者可於今年10月1日至明年4月2日使用算力。

經濟部產業技術司表示，經濟部「領航企業研發深耕計畫」（簡稱大A+計畫），吸引輝達（NVIDIA）來台投資，輝達去年底建置完成AI超級電腦Taipei-1，內含DGX以及OVX運算資源，將分享其中25%算力給台灣AI研發，通過申請者可使用DGX、OVX運算資源。

技術司今天公布，第2次徵案時間為即日起至8月26日下午5時截止，採線上申請，申請通過者可於今年10月1日至明年4月2日使用算力。

技術司表示，徵案截止後將籌組專家委員會，針對提案申請書進行審議，分別就DGX與OVX進行審查及核定，預計9月中旬進行審議並擇優推薦，預計推薦8隊，最晚於9月底公告核准名單。

申請資格方面，技術司說明，可由單獨一家公司或單位，或者多家企業或單位聯合申請。基於輝達算力管理規定，申請單位必須完整使用16台DGX或8台OVX，且一次須完整使用6週，為充分運用算力資源，如算力需求未滿上述規定，須組隊聯合申請。

至於審查重點，技術司表示，包括專案主題具前瞻性與商業化潛力，提案單位須具備大算力執行經驗及訓練資料，算力需求合理性，且能充分運用DGX16台或OVX 8台算力以及預期產出與效益。

技術司進一步說明專案主題，涵蓋生成式AI相關應用、大型語言模型開發、數位孿生、物理資訊神經網路、量子計算模擬、藥物發現、醫療保健、數位孿生、3D動畫/影像渲染等，也可以多個主題進行申請。