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世界先進法說會／新加坡等擴廠需求 上修今年資本支出至45億元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

世界先進（5347）30日召開法說會，世界先進總經理尉濟時提到，2024年資本支出預估約45億元，較先前38億元預估增加7億元。相關目標較先前上修約18%。

尉濟時提到，因應新加坡12吋廠投資2024年資本支出約45億元，較先前38億元預估增加7億元，包含前期廠房建置的資本支出，45%用於晶圓五廠今年第3季擴至1.5萬片，25%用於新加坡擴廠，其餘為各廠區設備優化與維修。

產能規畫方面，世界預期，公司338.7萬片年產能，年增晶圓五廠產能擴充所致，第3季產能估計季增至28.6萬片八吋晶圓。

尉濟時提到，訂單能見度維持約2-3個月客戶需求持續增加，車用半導體供應鏈仍在庫存調整，終端消費仍保守，2024年產能利用率季增高個位數至70%左右，由於電源管理IC持續成長占比也將在第3季提升，0.18微米與0.25微米持續成長，折舊金額維持新台幣86.7億元，年增10%，第3季約21.7億元左右。

晶圓 資本支出

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