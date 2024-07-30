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智原法說會／第2季 EPS 1元 估本季業績增長

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商智原（3035）於30日召開法說會，該公司公布第2季每股純益為1元，並預期本季業績將增長，三大產品別皆將呈現季增趨勢，其中IP及NRE業務表現可望再創單季新高紀錄。

智原第2季合併營收為26.49億元，季增2.7％、年減9.2％，毛利率為47.1％，季增約0.6個百分點，歸屬母公司業主淨利為2.61億元，季減6.9％、年減36.9％，每股純益為1元。

智原 每股純益

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