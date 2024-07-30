凌羣推「智能食譜」 獲大獎肯定

隨著雲端與AI科技進步，零售業整體風貌也不斷改變，家樂福與經驗豐富技術能量紮實的系統整合商凌羣電腦合作，結合凌羣生成式AI技術應用，以微軟Azure OpenAI尖端

技術為核心，於「家速配」APP上推出「智能食譜」功能，將AI與烹飪巧妙結合運用，成為生鮮食品快商務市場的突破性應用。這項創新也在「2024 AI TAIWAN未來商務展」中，一舉拿下：「創新商務獎評審團大獎」、「最佳體驗創新 金獎」及「最佳商模創新 銀獎」三項大獎肯定。

凌羣電腦指出，繼2022年協助家樂福完成「新一代電商平台-家速配」後，2023年進一步攜手微軟，以Azure OpenAI技術為核心，在「家速配」APP上推出「智能食譜」

功能，利用生成式 AI，讓使用者可自1200項菜單中自由選擇，透過「一鍵下單」，進行宅配直送所需食材，為用戶帶來了更加便捷、有趣的購物體驗。

凌羣電腦表示，「智能食譜」這項創新方案，採用GPT-3.5先進的文本處理技術，產生超過1200種美味食譜，每款食譜都經過精確的貼標，結合凌羣生成式AI技術應用，與家樂福所販售之相應食材緊密關聯，以使用戶能直接在食譜頁面上點選採購所有需要的食材。當GPT-3.5完成食譜生成後，則借助DALL E 3強大的影像生成能力，根據食譜內容產生誘人的菜品圖片，不僅增進食慾，還能引導用戶完成購買，加強整個服務的視覺吸引力，提升使用者的互動體驗。並結合Vector Search前沿技術，透過GPT-3.5-turbo強化對話功能，理解並分析用戶於APP中的互動對話，從而精確匹配和推薦個性化食譜。

無論用戶是基於心情、健康需求、節慶慶祝還是其他個人喜好，「智能食譜」均能快速搜索到最適合用戶的食譜選擇，使烹飪體驗更加個性化和直觀。使用者亦能透過食譜建議之食材「一鍵下單」，一小時內輕鬆開始烹飪之旅，為顧客提供無縫串連、更便捷的烹飪準備過程，不僅簡化了購物體驗，讓美食的準備變得更加容易。

「家速配」APP之「智能食譜」功能自2023年7月底上線後，吸引更多顧客投入，顯示消費者對於「以AI智慧助烹」的接受反應極佳。對於擁有系統整合實力，擅長利用IT技術，達成客戶的營運需求的凌羣電腦而言，未來，仍將持續追求卓越創新，堅守承諾，為客戶提供高品質技術整合服務，一同開創更美好的智能數位服務未來。