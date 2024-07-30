仁寶波蘭車電新廠開工 砸16.55億、面積達7500平方米
代工大廠仁寶（2324）旗下波蘭新廠區於30日正式開工動土，原先團隊預計將斥資大約新台幣5.09億元來建廠，不過市場今日卻傳出，團隊考量到該廠未來將成為仁寶在波蘭的最主要生產基地，因此將資本支出額度大增近3倍，預計總資本支出將超過2億波蘭幣（約合新台幣16.55億元）。團隊透漏，投資波蘭主要是瞄準歐洲客戶車電需求，待廠區落成將可就近供貨。
仁寶指出，波蘭投資設廠的計劃，共分為兩個階段，第一階段將建造一個面積達到7500平方米的工廠，該廠區將主要用以生產旗下車載大客戶Stellantis 集團，所下汽車車載電腦的訂單，而該廠區今日開工動土，預計最快在明年第2季即可完工，而整體產線力拚在明年底試產，該廠區計劃僱用大約220名新員工，待投產後將可自2026年起貢獻營收。
至於新廠投資計畫的第二階段，則是在現有工廠的架構下，進一步擴建、並引入更先進的生產技術（SMT），透過5G、AI人工智慧、智慧製造等最新技術的導入，大幅提升旗下廠區的整體生產效率，事實上，仁寶過去曾在波蘭設有液晶電視組裝廠，後因電視需求減少，波蘭營運策略有所調整，改為售後服務中心。
仁寶近年積極衝刺車電應用，因應客戶訂單成長，去年向同集團金寶（2312）簽約租下墨西哥廠，目前已開始小量貢獻營收。而新廠區雖先以車載領域為主，不過未來除車電產品外，也可視旗下客戶區域化的生產需求，進一步評估代工其他產品。今日動土儀式包括廠區落腳的卡托維茲經濟特區，該分區的副主席Mateusz Rykała 索斯諾維茨-丹布羅瓦，以及和卡托維茲經濟特區法律事務和投資者服務主任 Mateusz Rzeszowski 等都現身出席，吸引市場目光關注。
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