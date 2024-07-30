詹文男X沈柏延 數位轉型成功關鍵

各行各業都在數位轉型，但如何才能真正成功？公司需要什麼樣的人才？數位轉型學院「大師543」單元，特別邀請有30幾年輔導經驗的中華民國資訊軟體協會理事長，目前也是大同公司總經理的沈柏延博士，來分享其多年觀察產業數位轉型所面臨的挑戰。

沈柏延在「大師543」節目中首先介紹中華民國資訊軟體協會（CISA）。該協會於1983年成立，今年已進入第41個年頭，目前會員數已超過810家，涵蓋本土業者、新創企業及外商。

協會的主要目標是促進數位經濟的成長和產業的數位轉型，並協助政府和企業提升競爭力。沈柏延於2020年當選協會理事長，自當選以來，一直是以數位轉型為核心推動協會工作。他強調，數位轉型不僅僅是技術上的變革，更是提升政府服務、企業競爭力及民眾生活便利性的重要途徑。

沈柏延根據其多年輔導產業數位轉型的經驗指出，數位轉型是一個涉及供給端和需求端的複雜過程，必須雙方共同努力才能取得成功。他觀察到，產業在推動數位轉型的過程中仍然面臨數位落差的問題。供給方了解技術的潛力，但需求方往往不清楚數位技術能為其帶來的具體好處。特別是在中小型企業中，當資訊化建議無法得到老闆的理解和支持時，數位轉型的落實便變得困難重重。

有鑑於此，沈柏延建議，老闆必須積極學習並了解數位技術，以便有效推動數位轉型。此外，第二代接班人因為對技術理解較快，同儕間也能相互學習比較，這可以成為推動數位轉型的契機。

而在供給端，軟體公司過去主要服務大企業，然而，中小企業的需求也日益增加。沈理事長建議軟體公司應轉型為顧問型公司，深入了解客戶的行業需求，提供針對性的解決方案。而中小企業在進行數位轉型時，可以從提高客戶滿意度和提升生產品質兩個方向入手。例如，透過數位化手段提升售前和售後服務，或是加快內部流程的自動化，這些都能有效提升企業競爭力。

在專訪中，數位轉型學院院長詹文男與沈柏延也就政府在產業發展與數位轉型過程中應扮演的角色提出呼籲，建議政府應在以下幾個方面著力：1.基礎建設：強化數位基礎建設，推動數位攻堅計畫，例如推動診所上雲，提升民眾看病的便利性；2.政策支持：調整採購法，合理計價，對資訊服務業的技術研發提供補貼和補助，鼓勵創新應用；3.稅務優惠：對中小企業購買數位轉型相關軟硬體提供稅務減免，鼓勵企業投入數位化；4.跨部門合作：政府各部門應加強合作，提升跨部門數位化應用的效率，讓民眾有感；5.市場擴展：支持資訊服務業和數位企業走向國際，提高解決方案的外銷能力，擴大市場。