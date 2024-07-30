英特爾加入AI聯盟CoSAI 促進安全的AI開發和部署

AI正迅速改變世界，但開發者和採用者在確保AI技術安全性的同時，卻面臨遵循指南與標準不一致或各自孤立的情況。在Intel Vision 2024大會上，英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）在Intel Vision 2024大會上介紹開放式可擴展的AI系統策略，包括硬體、軟體、框架和工具。並進一步以創始成員的身分，與Google、IBM和其他組織一起加入安全AI聯盟（CoSAI，Coalition for Secure AI）。

CoSAI由全球開源標準組織OASIS Open提出，目的是為所有從業人員和開發者提供所需的指南和工具，協助打造安全設計（secure-by-design）AI系統。

英特爾積極推動各產業採用新技術。除了發掘應用機會，也與客戶、合作夥伴一同應對他們所面臨的挑戰。英特爾深刻理解快速訂定標準和最佳化實作對於簡化創新技術應用的重要性。安全性是橫跨英特爾所有產品組合不可或缺的要素，也期許運用業界領先的安全保證專業知識，幫助所有人提升全新的AI解決方案。

CoSAI是業界的重大合作，匯集來自業界、學界和其他相關領域的全球領導者，共同研發並共享安全AI開發和布署的完整解決方案、最佳實作案例、方法與工具。在初期，CoSAI成員將在AI系統軟體供應鏈的安全性、協助防禦系統為變化快速的網路安全領域做好準備及AI安全治理三關鍵工作流程上共同努力。

CoSAI更與Linux基金會旗下LF AI & Data基金會最新發布的沙盒專案Open Platform for Enterprise AI（OPEA）相輔相成，英特爾也是OPEA的創始成員，OPEA的目標是推動多元、異質生態系之間的互通性，以幫助企業從檢索增強生成（RAG）開始，加速布署安全且符合成本效益的生成式AI。

隨著市場對AI的需求增加，科技產業必須持續致力於提供開放的解決方案，在提供客戶選擇的同時，推動為使用者提供最佳保護的安全標準。英特爾將繼續提供和改進產品安全性，協助確保AI的開發和布署。