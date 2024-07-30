AI耗電有解方 電源、散熱、儲能…面臨遊戲規則改寫

AI蓬勃發展之際，由於耗電量奇大，引爆全球關注缺電議題。美國明尼蘇達大學開發出顛覆性的先進記憶體CRAM技術，可望翻轉AI用電需求，法人預期，伴隨嶄新技術問世，將對電源、散熱、乃至於綠電儲能等產業產生重大影響。

未來AI能耗可望銳減，可能改寫電源、散熱、綠電儲能業遊戲規則，相關族群昨（29）日普遍逆勢收黑，散熱指標廠雙鴻（3324）重挫7.2%、奇鋐（3017）也跌約3.7%。

先前火熱的綠電儲能三雄森崴能源、泓德能源、雲豹能源也腿軟，雲豹重挫跌停板237元收市，森崴也暴跌逾7%，僅泓德勉力收平盤；電源雙雄光寶（2301）跌逾2%，失守百元大關，收當日最低價99.8元，台達電（2308）則漲8元、收396元。

遠傳電信（4904）總經理井琪日前表示，生成式AI需要強大算力進行訓練及推理，也會導致更高能耗，她並以AI生成圖片為例，每生成一張圖片背後所需的能量，「等同於能把一支手機充飽的電量」，由此可知AI應用消耗的電力有多大。

AI為產業帶來無窮的想像空間，也推升源源不絕的電力需求。相較於一般伺服器需要兩個1瓩（kW）的電源供應器，一台AI伺服器需要搭載六個3kW的電源，而一台AI伺服器的功耗則是9KW到10KW，用電量明顯暴增。

台達電分析，AI伺服器龐大的功耗當中，其中只有2%轉為電源的熱，98%變成系統的熱，所以系統散熱非常具挑戰，也因此，輝達產品藍圖幾乎走向水冷，台達電也已投入許多資源，全方位布局。