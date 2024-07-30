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先進記憶體CRAM技術 台廠滿手專利...致勝武器

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

美國明尼蘇達大學開發出顛覆性的先進記憶體CRAM技術，有望扭轉AI能耗龐大導致全球面臨大缺電的窘境，也讓新世代相變化記憶體再度成為市場焦點，旺宏（2337）長期耕耘相關先進技術，也可望逐步享受成果。

業界分析，旺宏一路走來堅持自主研發，憑藉技術及研發能力，成為IBM等國際大廠爭相合作的夥伴，也讓旺宏投入更多研發經費開發新品，專利果實結實纍纍，成為其最大致勝武器。

旺宏創立以來，董事長吳敏求始終堅持台灣應該要技術自主、擁有自有品牌，過去虧損期間，旺宏研發經費投入也不中斷。

旺宏 美國 記憶體

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