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海外設廠需求 世界先進擬籌資22.9億

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

世界先進（5347）昨（29）日公告，將斥資63.53億元在新加坡租地，以作為日後該公司星國12吋廠用地。另因應海外設廠資金需求，世界董事會通過辦理現金增資募資案，預計發行上限2萬張新股，實際發行價尚未決定，以世界昨天股價114.5元計算，若全數募足，市值約22.9億

世界今年6月宣布，與荷蘭半導體大廠恩智浦（NXP）在新加坡合資設立12吋廠，總投資約78億美元（約新台幣2,523億元），世界合計投入31億美元（約新台幣1,002.8億元），持股六成並負責該廠區營運，主攻成熟製程，預計今年下半年建廠、2027年量產，後續不排除再蓋第二座廠。

世界昨日公告，董事會通過公司與子公司機器設備及相關廠務設備資本預算，向長興國際系統與台灣力森諾科等公司添購8吋機器設備2.41億元、12吋機器設備61.12億元，以及相關廠務設備，以因應公司業務成長需要供生產用。

世界並代子公司VSMC公告，董事會通過同意於新加坡取得土地使用權資產，以每單位租金每月星幣33.9萬元（約新台幣828.79萬元）、總金額星幣5,700萬元（約新台幣13.93億元），租期30年。

新加坡 新台幣

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