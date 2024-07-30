晶圓一哥海外投資准了 世界先進星國設廠案也過關

經濟部投審會昨（29）日通過台積電（2330）、世界先進跨國投資案，以台積電50億美元（約新台幣1,643.5億元）增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.規模最大。另外，世界（5347）將在星國投資旗下首座12吋廠，這次核准金額為24億美元（約新台幣788.88億元），用以與荷商恩智浦（NXP）合資興建12吋廠。

經濟部昨日召開投資審議會，共核准八件投資案。在對外投資方面，共核准四案。第一案是台積電以50億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，從事經營一般投資業務。據了解，台積電是為了匯率避險。

第二案通過世界為因應全球客戶與國際市場需求，以24億美元投資新加坡VISIONPOWER SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY PTE. LTD.，與恩智浦合資興建一座12吋晶圓廠，擬採用0.13微米至40奈米製程技術。

經濟部分析，世界前進星國設12吋廠屬成熟技術，且有助公司與合作客戶夥伴增加市占率，連帶提升台灣半導體產業領導地位與地緣政治中的戰略價值，長遠更有助於國內半導體產業持續提升國際競爭力，因此同意對外投資。

第三案是通過豐群水產分別以1.9億美元（約新台幣62.4億元）及3,500萬美元（約新台幣11.5億元），提供一年期以上貸款給美國BUMBLE BEE FOODS, LLC（從事經營水產品加工製造及買賣業務）、加拿大CLOVER LEAF SEAFOODS HOLDINGS CORP.（從事經營投資控股業務）。

第四案是核准遠鼎投資公司以5,600萬美元（約新台幣18.4億元）投資百慕達ORIENTAL TEXTILE（HOLDING）LIMITED，從事經營投資控股業務。

在上市櫃公司對大陸投資方面，昨日投審會通過二案。第一案是通過台塑、台朔重工各以5.3億美元（約新台幣174.2億元）間接增資福建福欣特殊鋼有限公司，從事經營不鏽鋼半製品，熱軋不鏽鋼捲、冷軋不鏽鋼捲等產銷業務。

第二案是通過亞泥以港幣14.2億元（約1.8億美元、新台幣59.1億元）收購香港上市公司英屬開曼群島ASIA CEMENT (CHINA) HOLDINGS CORPORATION 28.2%股權，並間接取得亞東投資有限公司等15家公司股權。



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