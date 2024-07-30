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台積電埃米製程 拚台美連線…A16預定2026年量產

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電最先進的埃米製程，台美兩地廠區連線，有望陸續導入。（路透）
台積電最先進的埃米製程，台美兩地廠區連線，有望陸續導入。（路透）

台積電（2330）在奈米製程世代技術命名為N系列，因應未來進入埃米製程時代，技術命名轉變為A系列，A16是台積電第一個揭露的埃米製程節點。業界認為，未來台積電台灣與美國廠區陸續導入埃米製程，將有利台積電因應地緣政治問題，承接更多來自各地客戶的訂單，持續衝刺業績。

外媒TechTechPotato YouTube近期上傳張曉強長達29分鐘的訪談內容，張曉強回應主持人開場提問外界普遍認為「摩爾定律已死」的議題時表示，他不在乎摩爾定律死活，產業創新突破下，將改變過往狹隘定義的摩爾定律。

張曉強並透露，台積電最先進的A16製程預定2026下半年量產，將先在台灣投產。張曉強強調，台積電不會希望客戶訝異，而是和客戶們一起合作，以晶圓代工模式幫助客戶成功，如同我的老闆（台積電董事長魏哲家）所說，「我們必須先幫助客戶成功我們才能成功」。

台積電台美廠區陸續導入埃米製程
台積電台美廠區陸續導入埃米製程

張曉強說，台積電正在擴張全球製造足跡，進展非常順利與快速，其中，美國亞利桑那州第一座廠生產4奈米，明年將量產，並擴建第二座廠並規劃後續第三座廠，持續將領先與先進的技術推向北美這個台積客戶群最大的所在地，從4奈米到3奈米，乃至未來的2奈米以下甚至A16。

台積電持續擴張北美技術與產能量能之餘，張曉強提到，台積電也正在日本與歐洲擴展專業製造技術服務，日本熊本廠進展順利，相信能在今年下半年量產，並將最先進的車用微控制器（MCU）嵌入式相關技術推向歐洲市場，

先進封裝方面，台積電正評估多種選項，現在正與合作夥伴緊密合作以提高美國製造產能，甚至未來或許推向其他市場。

張曉強提到，當前產業處於創新熱潮，大家都在繼續尋找不同的方法，將更多的功能和能力整合到更小的晶片，繼續達成更高水準的性能和更高水準的能源效率，從這個角度來看，摩爾定律或技術發展將會繼續下去。

主持人追問是否重新定義摩爾定律或者需要新的定律？張曉強則幽默說，「讓其他人來定義」。

張曉強表示，台積電的進步遠非小事，晶圓代工從5奈米到3奈米製程節點技術的發展，每代效能和面積（PPA）改善超過30%。台積電也繼續在主要節點之間持續進步增量，幫助客戶能夠從每一代新技術中獲利。

台積電 奈米 摩爾

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