莫迪政府降關稅 有利蘋鏈

印度莫迪政府最近調整多項稅率，在關稅方面將印度的手機與關鍵性零組件的關稅稅率從20%降低到15%，估計蘋果一年將受益約3,500萬~5,000萬美元。由於手機零組件關稅也調降5個百分點，做為印度最大iPhone製造商的鴻海（2317），也跟著受惠。

在印度政府宣布調降手機進口關稅5個百分點之後，蘋果也調降印度iPhone的零售價格，降價機種包括iPhone 15 Pro與Pro Max ，是蘋果高階機種首度在印度降價。

根據TechCrunch報導，蘋果將iPhone 15 Pro系列降價3%到4%。印度製造的iPhone 13、iPhone 14、iPhone 15降價3.6 美元，iPhone SE降價27.5美元，iPhone 15 Pro降價72美元。iPhone售價調降有利刺激銷售，鴻海也將受惠。